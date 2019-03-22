وزير خارجية نيوزيلندا للمسلمين: "أنتم فى أمان ببلدنا"

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طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، اليوم الجمعة ، المسلمين المقيمين فى بلاده بأنهم سيكونون فى "أمان" رغم مجزرة المسجدين فى كرايست تشيرش .

وقال بيترز ، خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى فى إسطنبول ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "نحرص بشكل خاص على ضمان شعور المجتمعات المسلمة فى نيوزيلندا بالأمان".

وكانت قد بدأت مراسم التشييع الرسمى والشعبى لضحايا الهجوم الإرهابى على المسجدين فى نيوزيلندا حيث توافد الآلاف من الشعب النيوزلندى للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التى راح ضحيتها أكثر من 50 مصلياً وذلك فى أول جمعة بعد الحادث.

وتفاعل الشعب النيوزلندى مع دعوة "الحجاب من أجل الوئام" فى حملة تضامن ودعم للمواطنين المسلمين حيث ارتدى خلالها مواطنون الحجاب اليوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لمجزرة المسجدين فى مدينة كرايست تشيرتش، قبل أيام، التى أودت بحياة أكثر من 50 مصليا .

وظهرت رئيس الوزراء النيوزلندية وسط جموع المشيعين بالحجاب .