وزير خارجية الأرجنتين لـ"سحر نصر": نتطلع لنقلة فى العلاقات الثنائية مع مصر

كتب عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير خورخى فاورى، وزير خارجية الأرجنتين، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثانى المعنى بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد فى العاصمة الأرجنتينية "بوينس إيرس"، بحضور السفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، ورندة حمزة، خبير أول استراتيجى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.



جانب من اللقاء

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين خاصة فى المجالات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور فى زيادة التبادل التجارى، وبحث تعزيز التعاون فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى التعاون مع الأرجنتين فى أفريقيا، فى إطار التعاون الثلاثى، وتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لهذا العام.



بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

وأكدت الوزيرة أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأرجنتين خاصة فى المجالات ذات المنفعة المشتركة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة والبنية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأرجنتينية فى مصر فى ظل العلاقات القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين من الارجنتين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف المشروعات وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، اضافة إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة

وأكد وزير خارجية الارجنتين رغبة بلاده فى تكثيف التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والارتقاء بأطر التعاون القائمة وتفعيلها، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، فى إطار الدور المحورى الذى تقوم به مصر على المستويين الإقليمى والدولى، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الافريقى لهذا العام.

وأشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى والتشريعى التى قامت بها مصر، مشيرا إلى أن الأرجنتين كانت لها تجربة مماثلة، وأنها استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد التنمية الشاملة.