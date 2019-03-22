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وزيرة الصحة تبحث مع "العليا للأورام" توحيد بروتوكولات العلاج

الجمعة، 22 مارس 2019 02:29 م
وزيرة الصحة تبحث مع "العليا للأورام" توحيد بروتوكولات العلاج الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع
كتب وليد عبد السلام
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عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعاً مع اللجنة العليا للأورام، وذلك لمراجعة ملف الأورام وتوحيد بروتوكولات العلاج، وتوفير الأدوية، وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض بروتوكولات العلاج الحالية المطبقة، حيث وجهت وزيرة الصحة بضرورة توحيد بروتوكولات العلاج والتشخيص للمرضى سواء للعلاج على نفقة الدولة، أو التامين الصحى، أوبالخدمات الطبية للقوات المسلحة، أوالشرطة، أوالجامعات، كما وجهت بضرورة الاستفادة من "نظم اقتصاديات الصحة" عند التطبيق لتحقيق أقصى استفادة للمريض.

وأضاف مجاهد، فى بيان اليوم، أن وزيرة الصحة أكدت على ضرورة توفير أفضل خدمة طبية لمرضى الأورام، حيث أشارت إلى أنه ستتم الاستفادة من الخبرات الإنجليزية لتطوير ملف الأورام فى مصر وذلك عن طريق إبرام بروتوكولات تعاون بين مصر وإنجلترا بهدف استقدام كوادر بشرية لتدريب الفرق الطبية فى مصر، بالإضافة إلى إرسال عدد من الأطباء لإنجلترا للتدريب والإطلاع على المنظومة المطبقة، لافتة إلى أن تطبيق الميكنة بجميع مراكز الأورام، وتوحيد الملف الطبى من أهم معطيات نجاح المنظومة.

وتابع أنه سيتم ربط بيانات جميع مرضى الأورام فى مصر بنظام مميكن، بجميع مراكز تقديم الخدمة، ليكون لدى مصر قاعدة بيانات واضحة يستفاد منها ليس فقط لحصر الأعداد ولكن لمعرفة مؤشرات ومعدلات حدوث الأمراض، ومدى انتشارها، ليتسنى لمتخذى القرار بناء سياسات صحية سليمة.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بضرورة تطبيق "الصيدلة الإكلينيكية" بمراكز علاج الأورام بما سيعمل على حصول المريض على الجرعة بشكل أكثر دقة، ومتابعة الجرعات التى يصرفها الطبيب للمريض، كما أن تطبيق "الصيدلة الإكلينيكية" سيعمل على توفير الكثير على الخزانة العامة للدولة.


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الصحة

الاورام

بروتوكولات العلاج




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