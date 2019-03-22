وزيرة التضامن تكلف التأمينات بسحب الاستشكال على حكم أصحاب المعاشات

كتب مدحت وهبة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، كلفت غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى ،الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات ، كما شكلت لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.

وقالت الدكتورة غادة والى، فى بيان صحفى ، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلى إعادة تسوية الأجر المتغير كما تبين أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذى تطلب عرض الأمر على الجمعية العموميه لقسمى التشريع الفتوى.