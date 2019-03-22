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نائب محافظ القاهرة يؤكد تسكين 208 أسر حتى الآن بمشروع "أهالينا 1"

الجمعة، 22 مارس 2019 03:00 ص
نائب محافظ القاهرة يؤكد تسكين 208 أسر حتى الآن بمشروع "أهالينا 1" مشروع أهالينا
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال التسكين بمشروع أهالينا 1 تجرى على قدم وساق، وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة ترعة الطوارئ، وإنشاء محور مرورى جديد. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما تم تسكينه بالمشروع حتى الآن 208 أسرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن السكان يحصلون على الوحدة السكنية مجهزة بالكامل. 
 
وأوضح صابر، أن المحافظة صرفت مبلغ 1500 جنيه بدل إيجار شهرى لحين تسكينهم بالمشروع. 
 
وأوضح صابر، أن المشروع يضم 25 عمارة سكنية من 12 دور مزودة بعدد 2 مصعد كهربائى بإجمالى 1064 وحدة سكنية تشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء 104 محال مع إقامة مول تجارى ومدرسة ومركز طبى ومسجد ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات.
 
 

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