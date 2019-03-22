نائب محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال التوسعة بمسجد التقوى

الإسكندرية - جاكلين منير- أسماء على بدر

افتتح أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة اليوم الجمعة، أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة التى تمت بمسجد التقوى الشهير بمسجد الفولى بمنطقة أبو الريش بالكينج مريوط القبلية بنطاق حى العامرية ثان، ويعتبر المسجد هو الوحيد بالمنطقة وتمت أعمال التوسعة وإعادة البناء لخدمة أهالى المنطقة، وجاء الافتتاح عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد، وبحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ومدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان .

وخلال الخطبة التى كانت عن توعية الشباب بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية على حياة الإنسان والمجتمع بأسره، استمع نائب المحافظ إلى شكاوى ومطالب أهالى المنطقة مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على حل كافة المشكلات فى أسرع وقت ممكن وذلك لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية بهدف تحقيق رضا الأهالى.

يذكر أن سعة مسجد التقوى الشهير بمسجد الفولى قبل التوسعة كانت ما يقرب من 50 مترا وعقب التوسعة أصبحت المساحة الإجمالية للمسجد ما يقرب من 250 مترا لتسع حوالى 300 مصلى وذلك لخدمة أهالى المنطقة .



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (1)



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (1)



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (2)



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (2)



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (3)



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (3)



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (4)



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (5)



افتتاح مسجد الفولى بمنطقة ابوالريش بالإسكندرية (6)