نائب عراقى: 287 شخصا كانوا على متن العبارة الغارقة فى نهر دجلة

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أعلن النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبورى أن العدد الاجمالى للمواطنين الذين كانوا على متن العبارة الغارقة فى وسط نهر دجلة بمدينة الموصل بلغ 287 شخصا.



وقال الجبورى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم (الجمعة) إن "كاميرات المراقبة للجزيرة السياحية كشفت عن وجود 287 شخصا على متن العبارة التى غرقت فى نهر دجلة بينهم 103 امرأة و 86 رجلا و 98 طفلا".



ويأتى هذا فى الوقت الذى مازالت فيه فرق الدفاع المدنى والقوات الأمنية فضلا عن متطوعين فى انتشال جثث الضحايا فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين إثر عمليات استنفار لجميع السلطات الطبية والأمنية.



يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا أمس "الخميس" كما تم فقد آخرين بحادثة انقلاب عبارة فى جزيرة الغابات السياحية بالموصل فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى الحداد الوطنى لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.