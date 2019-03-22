ميركل: بريكست غير منظم أو بدون اتفاق أمر غير مرغوب به

بروكسل )أ. ش .أ(

حثت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" أعضاء البرلمان البريطاني على توضيح الطريق الذي يرغبون في المضي قدما من خلاله بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكست).معتبرة أن الخروج بشكل غير منظم يعد أمرا غير مرغوب به.

وقالت ميركل - خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية (بروكسل) اليوم الجمعة - إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب ألا يقوض الانتخابات المقبلة للاتحاد، مشيرة إلى أن الخروج بشكل غير منظم أو بدون اتفاق لن يكون أفضل حل ممكن.

وأضافت أنها ستحاول حتى آخر لحظة الوصول إلى خروج منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا يعتمد الآن على القرار الذي سيصدره البرلمان البريطاني..مشيرة إلى أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، فإن الصناعات الألمانية مستعدة بشكل جيد لهذا الوضع.

وأوضحت ميركل أن هناك فرصا جيدة لعقد قمة أخرى لزعماء الاتحاد الأوروبي قبيل الموعد النهائي الجديد المحدد في الثاني عشر من شهر أبريل المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس الموافقة على تأجيل البريكست إلى الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل في حال موافقة مجلس العموم البريطاني على الاتفاق الأسبوع المقبل، وفي حال رفضه فإن التمديد سيكون حتى الثاني عشر من شهر ابريل المقبل وستكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها تمديد طويل الأمد أو أن تغير بريطانيا موقفها من مغادرة الاتحاد.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.