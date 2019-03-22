video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 06:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان تؤكد عدم الرضا بالتسوية فى سوريا

الجمعة، 22 مارس 2019 05:00 ص
موسكو: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان تؤكد عدم الرضا بالتسوية فى سوريا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، فلاديمير جباروف، أن الولايات المتحدة لا تناسبها التسوية السلمية فى سوريا، وتقوم بأعمال تصعد التوتر فى المنطقة.

وقال السيناتور ، فى تصريبح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، "بدأ الوضع فى الشرق الأوسط بالهدوء للتو، وتبدأ عملية التسوية السلمية فى سوريا، وما لبثت الولايات المتحدة إلا وبدأت بصب الزيت على النار، لأن واشنطن لا تلائمها العملية السلمية فى سوريا".

وأكد أن قرار واشنطن بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يشابه قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وقال "الأمريكيون لا يريدون السلام فى المنطقة ، هم يريدون الحرب والفوضى ومهتمون ببيع أسلحتهم".

وأعرب جباروف عن أسفه ، لأن بيان ترامب ، غير المعقول قد يزعزع التوازن الهش فى العالم العربى ، وستبدأ الاستفزازات ضد إسرائيل، ويمكن أن تبدأ المصادمات.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن ، الخميس ، أنه آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية ، وقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن شكره للرئيس دونالد ترامب على إبداء الاستعداد للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأكد السيناتور الأميركى ليندزى جراهام ـ خلال جولة ميدانية رافقه فيها نتنياهو الى مرتفعات الجولان السورية المحتلة ، قبل عدة أيام ـ على أنه سيعيد طرح مقترح على الكونجرس الأميركى للاعتراف بالجولان كجزء لا يتجزأ من إسرائيل ، وقال جراهام "سيطرت إسرائيل على هذه الأرض إبان الحرب ، وذلك للحفاظ على وجودها لأنها كانت بمثابة نقطة انطلاق لمهاجمتها".

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو 1967 ، وترفض الانسحاب منها رغم قرارى مجلس الأمن الدولى 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيرجى لافروف: أوكرانيا تخطط لاستفزاز جديد بمشاركة الناتو فى البحر الأسود

سيرجى لافروف: إشراك لاعبين جدد لن يؤدى إلى حل الأزمة فى سوريا

مسؤول روسى

روسيا

اخبار روسيا

أمريكا

إسرائيل

الجولان

سوريا




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة