محمد بن زايد عن الأولمبياد الخاص: بطولة رسخت قيم التعاون والتضامن الإنسانى

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، عقب إسدال الستار عن الأولمبياد الخاص أمس، أن البطولة رسخت قيم التعاون والتضامن الإنسانى.

وقال محمد بن زايد، "إسدال الستار على الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 .. بطولة رسخت قيم التعاون والتضامن الانساني".

The Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019, which helped reinforce the values ​​of cooperation and human solidarity, draws to a close. pic.twitter.com/XJFlEgwUDv