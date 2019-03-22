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محمد بن زايد عن الأولمبياد الخاص: بطولة رسخت قيم التعاون والتضامن الإنسانى

الجمعة، 22 مارس 2019 07:45 م
محمد بن زايد عن الأولمبياد الخاص: بطولة رسخت قيم التعاون والتضامن الإنسانى الشيخ محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة
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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، عقب إسدال الستار عن الأولمبياد الخاص أمس، أن البطولة رسخت قيم التعاون والتضامن الإنسانى.

وقال محمد بن زايد، "إسدال الستار على الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 .. بطولة رسخت قيم التعاون والتضامن الانساني".

يذكر أن  أبو ظبى استضافت  7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى أقيم  فى الفترة من 14 إلى 21 مارس.

 

 

 

 


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