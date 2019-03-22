الرئيسية أخبار عالمية مجهول يطعن كاهن خلال قداس فى مونتريال بكندا الجمعة، 22 مارس 2019 04:01 م الشرطة الكندية كتب محمد جمال إضافة تعليق قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة أن مجهول قام بطعن كاهن خلال قداس في مونتريال وتم نقله إلى المستشفى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مقتل إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بعمليتى طعن وإطلاق نار فى الضفة الغربية الشرطة البريطانية تحقق فى تعرض 3 أشخاص لحادث طعن ببرمنجهام 27 أبريل .. الحكم فى طعن يطالب بمنع السلفيين من الخطابة على المنابر كندا طعن كاهن أخبار كندا أخبار العالم اليوم مونتريال وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى " افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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