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لطلاب أولى ثانوى.. فى 20 معلومة تعرف على طريقة أداء الامتحان الإلكترونى

الجمعة، 22 مارس 2019 09:52 ص
لطلاب أولى ثانوى.. فى 20 معلومة تعرف على طريقة أداء الامتحان الإلكترونى د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتابلت
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وخطوات أداء طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان الإلكترونى الأول، والذى ينطلق الأحد المقبل 24 مارس الجارى، اليوم السابع يقدم فى 20 معلومة وخطوة طريقة أداء الامتحان.
 
1-  يبدأ الطالب بالدخول على صفحة منصة الامتحان.
2- يكتب الطالب اسم المستخدم و كلمة السر التى يتسلمها من وزارة التربية والتعليم.
3- ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
4-  يكتب الطالب كود الامتحان الذي يكتبه المراقب على السبورة داخل اللجنة.
5- يتأكد الطالب من أن الكود مكون من 9 أرقام لابد من تسجيلها بحرص.
6- بعد إدخال كود الامتحان بنجاح سينتظر الطالب حتى يبدأ الامتحان. 
7-   يضغط الطالب على أيقونة إبدأ ليبدأ الامتحان. 
8- سيظهر للطالب شريط أدوات بجوار قائمة الأسئلة.
9- سيظهر توقيت الامتحان على الشاشة لمعرفة كم الوقت المتبقى لإنهاء الامتحان.
10-  سيكون متاحا للطالب أن يرى الامتحان في شاشة كاملة.
11- سيتمكن الطالب من مراجعة قائمة الأسئلة، وتغيير تنسيق الخط والشاشة. 
12-  يمكنهم تحديد أسئلة معينة بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى.
13- كل هذه الاختيارات تظهر من أيقونة القائمة إذا كان الطالب يعرض الامتحان فى الوضع الرأسى للتابلت.
14-  يرى الطلاب 3 أنواع من الأسئلة داخل الامتحان.
15- أسئلة الاختيار من متعدد ، وأسئلة تحتاج للوحة المفاتيح لكتابة الإجابة، وإسئلة تحتاج لاستخدام القلم الإلكترونى ليتمكن الطلاب من رسم الأشكال اللازمة فى إجاباتهم.
16-  يستخدم الطلاب القلم الإلكتروني فى مواد: الرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء.
17- يظهر لدى جميع الطلاب رسالتين تحذيريتين، أولهما قبل انتهاء الامتحان بـ 10 دقائق، والثانية قبل انتهاء الامتحان بدقيقتين، وبمجرد انتهاء الزمن المحدد للامتحان سيتم إنهاء الامتحان تلقائيًا.
18- بعد انتهاء الطلاب من الإجابة على الأسئلة سيتمكنوا من مراجعتها مرة أخرى، والرجوع لأى أسئلة تم تحديدها سابقة ، كما ستظهر جميع الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها.
19- يمكن للطالب الضغط على السؤال للرجوع إلى إجابته مرة أخرى.
20- بمجرد انتهاء الطالب من المراجعة يمكنه إنهاء الامتحان بالضغط على أيقونة إنهاء، وفى هذه الحالة لن يستطيع الطالب الرجوع إلى الامتحان مرة أخرى.
 
 

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