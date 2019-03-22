فيديو ..الداخلية تفعل مبادرة " كلنا واحد "لعلاج المرضى بالمجان فى الأقسام

واصلت وزارة الداخلية تفعيل مبادرة " كلنا واحد " .. لجنة أمنية لتفقد المواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الغربية ، وقافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى بالأقسام والمراكز.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى كافة المبادرات التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجمتع، وكذا مواصلة المرورات للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".