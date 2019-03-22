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الجمعة، 22 مارس 2019 03:01 ص
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فتح باب التضامنات بين شركات السياحة المنفذة للحج الخميس المقبل

الجمعة، 22 مارس 2019 03:00 ص
فتح باب التضامنات بين شركات السياحة المنفذة للحج الخميس المقبل على المانسترلى غرفة شركات السياحة
كتبت آمال رسلان
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أعلنت غرفة شركات السياحة انه سيتم فتح باب الكيانات " التضامنات " بين الشركات المنفذة لموسم الحج السياحى هذا العام لكافة المستويات معا، اعتبارا من 28 مارس الجارى حتى 4 من أبريل المقبل.
 
 
وقال على المانسترلى  عضو الغرفة أنه عقب إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن الفائزين بـ 36 ألف تأشيرة حج يوم 27 مارس الجارى، سيتم رد مبلغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم الفوز فى القرعة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان النتيجة، لافتا إلى ان جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى  تضع فى مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج، بالاضافة الى البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات.
 
 
 وتقدم للحج السياحى هذا العام أكثر من 150 ألف مواطن وتجرى القرعة الالكترونية العلنية لإختيار الفائزين بالحج السياحى الاربعاء المقبل، وقد أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة توجيهاتها بتقديم كافة التسهيلات للشركات لخدمة الحجاج والعمل على راحة المواطنين وضرورة نجاح الموسم .
 
 

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