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وضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط

عميد إعلام القاهرة الأسبق: "بى بى سى" تفتقد المهنية وتزييف الحقائق

الجمعة، 22 مارس 2019 06:23 م
عميد إعلام القاهرة الأسبق: "بى بى سى" تفتقد المهنية وتزييف الحقائق د . ليلى عبد المجيد
كتب أحمد عرفة
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أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن تغطية قناة "  بى بى سى "  البريطانية للأوضاع الخاصة بمصر تفتقد إلى المهنية والمصداقية والدقة، وأن هذه أحد المعايير الأساسية التى ينبغى أن تهتم بها أى وسيلة إعلامية خاصة إذا كانت دولية.

وقالت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، لـ"اليوم السابع"، إن الشبكة البريطانية "بى بى سى"، ليس لديها أى التزام بمعايير دولية، وتفتقد إلى أى توازن ودقة، وتزييف الحقائق وتصف الإرهابيين بأنهم جهاديين وكل هذا يؤكد أن القناة لم يعد لها مصداقية .

وتابعت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن طريقة تغطية بى بى سى للأوضاع فى مصر، ليس لها أى علاقة بالمهنية بل تتعلق بأهداف سياسية ومصادر التمويل التى تحصل عليها، فرغم أنها قناة لها تاريخ كبير ولكنها ضربت بكل المعايير الإعلامية عرض الحائط.

 

 


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