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ضبط عاطل متهم بسرقة خواتم ذهبية ومبالغ مالية من شقة مهندس بالبساتين

الجمعة، 22 مارس 2019 01:19 م
ضبط عاطل متهم بسرقة خواتم ذهبية ومبالغ مالية من شقة مهندس بالبساتين حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة البساتين، القبض على عاطل سرق خواتم ذهبية ومبالغ مالية من شقة مهندس اتصالات، تحرر محضرا بالواقعة.
 
تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من. مصطفى.م"،  28 سنة، مهندس اتصالات ، باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه وسرقة (2 خاتم ذهب ، جهاز " لاب توب " ، هاتف محمول ، مبالغ مالية "9000 جنيه – 1400 دولار").
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "حمادة.م" ، 28 سنة،  عامل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزته (مفك حديدى ، زرادية ،  7 مفتاح مصطنع). 
 
بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" ، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
 
 
 
 
 

 


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