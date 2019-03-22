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صور.. معرض للمشغولات اليدوية وتدريب السيدات مجانًا بكفر الشيخ

الجمعة، 22 مارس 2019 04:02 م
صور.. معرض للمشغولات اليدوية وتدريب السيدات مجانًا بكفر الشيخ معرض للمشغولات اليدوية بنادى كفر الشيخ الرياضى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد نادى كفر الشيخ الرياضى، اليوم الجمعة، معرضا لأعمال والمشغولات اليدوية المتعددة لعدد من العارضين من محافظة القاهرة وعدد من المشاركين من محافظة كفر الشيخ، لعرض أعمالهم على أهالى كفر الشيخ، وتوجيه دعوة للراغبين بالتعلم والتدريب بالتعاون مع مديرية التضامن ومديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، لمساعدة المرأة المعيلة والسيدات والفتيات على تعلم تلك المهن والصناعات، وإقامة مشروعات خاصة بهن .

 

وقال خالد زكى، من أهالى مركز سيدى سالم، إن المعرض يأتى لعرض المعروضات المتعددة من الأعمال اليدوية البسيطة والتى لا تكلف السيدة مبالغ كبيرة ولكنها فى نفس الوقت تدر أموالا كثيرة، فيمكن للسيدة شراء المواد الخام بحوالى 500 جنيه فقط، وتصنع سلاسل ودباديب وعرائس تبيعها بأكثر من 4 آلاف جنيه .

 

وأضاف الدكتور محمد المرسى، من أهالى كفر الشيخ، أن المعرض فرصة للتدريب والتعلم، مؤكداً أنه سيتم جلب مدربين من القاهرة، لتدريب السيدات على تلك العمال اليدوية والتدريب مجانى بدون مقابل .

 

وقال طارق عوض البهوتى، من أهالى كفر الشيخ، إن تلك المعارض فرصة ليست لعملية التسويق فقط ولكنها لتنمية الصناعات اليدوية البسيطة والتى تشغل أوقات السيدات وخاصة بالقرى فيما يدر دخلاً لأسرهن، بدلاً من الاستدانة .

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (1)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (1)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (2)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (2)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (3)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (3)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (4)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (4)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (5)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (5)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (6)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (6)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (7)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (7)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (8)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (8)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (9)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (9)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (10)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (10)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (11)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (11)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (12)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (12)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (13)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (13)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (14)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (14)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (15)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (15)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (16)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (16)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (17)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (17)

 

معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (18)
معرض للمشغولات اليديوية بنادي كفر الشيخ الرياضي (18)

 


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