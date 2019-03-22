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صور.. مصرع 47 شخصا وإصابة 640 فى انفجار بمصنع كيماويات فى الصين

الجمعة، 22 مارس 2019 05:35 ص
صور.. مصرع 47 شخصا وإصابة 640 فى انفجار بمصنع كيماويات فى الصين جانب من الحريق الضخم فى الصين
شنغهاى (رويترز)
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قالت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، 47 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 640 فى انفجارا بمصنع للمبيدات الحشرية، فى إقليم جيانغسو الشرقى فى أحدث كارثة ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية التى أغضبت الرأى العام.

وقال التلفزيون الرسمى، إن الانفجار وقع الخميس فى منطقة تشينجياجانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ، وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة (1900 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى مشيرا إلى أن 640 شخصا يُعالجون من إصابات وأن 32 منهم حالاتهم خطيرة، وانتشر الحريق فى المصنع المملوك لشركة تيانجياى للكيماويات إلى المصانع المجاورة. وقالت وسائل إعلام إن أطفالا فى حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا جراءه.

ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. غير أن الشركة التى تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة وتم تغريمها وفقا لصحيفة تشاينا ديلي.

وازداد غضب الرأى العام من معايير السلامة فى الصين على خلفية الحوادث الصناعية بداية من كوارث المناجم إلى حرائق المصانع التى شابت ثلاثة عقود من النمو الاقتصادى السريع.

وفى عام 2015 قتل 165 شخصا فى سلسلة انفجارات بمخزن للمواد الكيمائية فى مدينة تيانجين، ولم تمنع التعهدات المتكررة للحكومة بتشديد إجراءات السلامة كوارث مصانع الكيماويات على وجه التحديد.

جانب من الحريق الضخم فى الصين (1)
جانب من الحريق الضخم فى الصين

 

جانب من الحريق الضخم فى الصين (2)
جانب من الحريق الضخم فى الصين

 

جانب من الحريق الضخم فى الصين (3)
جانب من الحريق الضخم فى الصين 

 

جانب من الحريق الضخم فى الصين (4)
جانب من الحريق الضخم فى الصين 

 

جانب من الحريق الضخم فى الصين (5)
جانب من الحريق الضخم فى الصين 

 

جانب من الحريق الضخم فى الصين (6)
جانب من الحريق الضخم فى الصين 

 

جانب من الحريق الضخم فى الصين (7)
جانب من الحريق الضخم فى الصين

 

جانب من الحريق الضخم فى الصين (8)
جانب من الحريق الضخم فى الصين 

 

جانب من الحريق الضخم فى الصين (9)
أحد المصابين جراء الحريق الضخم 

 

 


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