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بحضور رئيسة الوزراء النيوزيلندية..

صور .. سفير مصر فى نيوزيلندا يشارك فى مراسم دفن الشهداء المصريين

الجمعة، 22 مارس 2019 04:12 م
صور .. سفير مصر فى نيوزيلندا يشارك فى مراسم دفن الشهداء المصريين سفير مصر فى نيوزيلندا يحضر جنازة الشهداء المصريين
كتب : أحمد جمعة
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شارك السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مراسم دفن الشهداء المصريين الأربعة، ضحايا حادث الاعتداء الإرهابى  بنيوزيلندا . 
وقال  السفير ياسر محمود هاشم ،  أقيمت اليوم الجمعة، مراسم دفن الشهداء المصريين الأربعة، الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي على مسجديّ مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية وهم:

1-  أحمد جمال الدين عبد الغنى.

2-  أشرف المرسى راغب.

3-  منير سليمان.

4-  حسين محمد خليل مصطفى.

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وقد شارك السفير طارق الوسيمى، سفير مصر في نيوزيلندا، في مراسم الدفن وكذا في صلاة الجمعة التي سبقت ذلك، وبحضور رئيسة الوزراء النيوزيلندية وعدد من المسئولين النيوزيلنديين وكبار المسئولين من مصر والدول العربية والإسلامية.

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جدير بالذكر، أن السفارة المصرية في نيوزيلندا كانت قد أفادت بخروج المصابين المصريين الاثنين من المستشفى وتماثلهما للشفاء ، وإذ تنعي وزارة الخارجية شهداء مصر الأبرار، فإنها تدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.


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