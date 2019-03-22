شجاعة طفل مصرى تنقذ 51 طالبا فى ميلانو.. وإيطاليا تمنحه الجنسية لبطولته

كتب محمد تهامى زكى

منحت إيطاليا الجنسية الإيطالية للطفل المصرى رامى شحاتة، الذى أظهر بطولة فائقة وشجاعة متناهية، عندما نجح فى إنقاذ 51 طالباً من الموت المحقق، بعد أن هدد سائقهم بإحراقهم داخل الحافلة التى تقلّهم وصب فيها البنزين مشعلاً النار.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، فإن الطفل البالغ 13 عاما، استطاع أن يخبئ هاتفه بعدما جمع السائق هواتف التلاميذ، وتمكن من إبلاغ الشرطة بتعرض زملائه للخطف من قبل سائق الحافلة التى تقلهم، ونجح مسئولو الإنقاذ من توقيف الحافلة وتحرير التلاميذ قبل أن يشعل السائق النيران فيها.

وكان 51 طالبًا متجهين للمشاركة فى أحد الأنشطة الرياضية برفقة ثلاثة بالغين، عندما غير السائق خط سيره فجأة فى مدينة سان دوناتو فى شمال إيطاليا بالقرب من ميلانو، معلناً أنه سيأخذهم جميعا رهائن، فى عملية استمرت نحو نصف ساعة، لكن شجاعة الطفل أنقذت الموقف.



الطفل المصرى مع الشرطة الإيطالية



حافلة التلاميذ