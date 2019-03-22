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جيمى كارتر أطول رئيس أمريكى عمرا متخطيا جورج بوش الأب

الجمعة، 22 مارس 2019 09:11 ص
جيمى كارتر أطول رئيس أمريكى عمرا متخطيا جورج بوش الأب جيمى كارتر الرئيس الأمريكى الأسبق
أ ش أ
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أصبح الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ،اليوم الجمعة أطول الرؤساء السابقين لبلاده عمرا بعد أن تخطى الرئيس الراحل جورج بوش الأب الذي توفي في نوفمبر الماضي.

وقد تساوى كارتر أمس الخميس مع بوش حتى رحيله مكملا 94 عاما و171 يوما، فقد ولد كارتر في أول أكتوبر من عام 1924 ، واليوم الجمعة يزيد كارتر ـ الذي كان الرئيس رقم 39 لبلاده ـ على عمر بوش بيوم.
وما يزال كارتر ـ الديمقراطي من ولاية جورجيا ـ يعمل من خلال مؤسسته التي تحمل اسمه ، ويقوم بالتدريس أيام الأحد من كل أسبوع بجامعة إيموري الأمريكية ، كما يساعد بعض المؤسسسات الإنسانية على مدار العام.


وأشار مسئولو مؤسسة كارتر إلى أن كلا من الرئيس الأمريكي الأسبق وزوجته روزالين حريصان على استخدام كل ما يمكنهما من تأثير من أجل جعل العالم مكانا أفضل وتحسين الحياة للملايين الأكثر فقرا.


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جيمى كارتر

جورج بوش الأب

أمريكا

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