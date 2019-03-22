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تعليم الوادى الجديد: امتحان تجريبى بـ"التابلت" لطلاب الأول الثانوى بعد غد

الجمعة، 22 مارس 2019 12:36 م
تعليم الوادى الجديد: امتحان تجريبى بـ"التابلت" لطلاب الأول الثانوى بعد غد إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن انتهاء استعدادات المديرية لبدء الامتحانات التدريبية والتجريبية للصف الأول الثانوى باستخدام التابلت "الحاسب اللوحى".

وأكد التداوى، انطلاق الامتحان يوم الأحد المقبل الموافق 24 من مارس 2019 م، باستخدام أجهزة التابلت، بحضور مديرى مدارس التعليم الثانوى العام، ومسئولى غرف الـ ( IT ) بالمدارس، ومديرى مراكز التطوير بالمديرية والإدارات التعليمية، ونظائرهم عبر برنامج التواصل الاجتماعى "سكايب".

وأضاف التداوى، أنه وجه قيادات المديرية بتوجّه اللجان المشكلة لإدارات الداخلة والفرافرة اليوم الجمعة، وقوفًا على تمام الاستعداد وجاهزية الإدارات التعليمية ومدارسها الثانوى العام، لبدء امتحانات الصف الأول الثانوى العام على أجهزة "التابلت".

ولفت التداوى إلى توجيه جميع مسئولى الحكومة الإلكترونية بجميع مدارس الثانوى العام بإجمالى 27 مدرسة ومن خلال "ويب سايت" الوزارة، بالبدء فى طباعة جميع اليوزرنيم والباسورد الخاص بجميع الطلاب وتسليمها.


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