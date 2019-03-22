تعرف على مواعيد تسليم عقود المعلمين المؤقتة فى ادارات المنيا التعليمية

المنيا- فريق المحافظات

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن المديرية حددت ايام معينه لتسليم العقود للمعلمين الفائزين بالعقود المؤقته ،لسد العجز فى المدارس وذلك تيسيرا عليهم ومنعا التكدس داخل الإدارات التعليمية

ولفت عزب أنه تقرر تحديد يومى الاربعاء ، والخميس الموافق 20 / 3 / 2019 ، 21 / 3 / 2019 ادارة بنى مزار

و السبت 23 / 3 / 2019 ادارات المنيا ــ ابو قرقاص ــ ملوى ــ دير مواس .

والاحد 24 / 3 / 2019 ادارات ( سمالوط ــ مطاى ــ مغاغة ) ويومى الاثنين ، والثلاثاء 25 / 3 /2019 ، 26 / 3 / 209 العدوة

واكد عزب أنه يتطلع بأن يكون هؤلاء المعلمين إضافة حقيقية للعملية التعليمية مما يساهم فى نهضة التعليم