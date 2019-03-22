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تعرف على مواعيد تسليم عقود المعلمين المؤقتة فى ادارات المنيا التعليمية

الجمعة، 22 مارس 2019 02:00 ص
تعرف على مواعيد تسليم عقود المعلمين المؤقتة فى ادارات المنيا التعليمية محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
المنيا- فريق المحافظات
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قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن المديرية حددت ايام معينه لتسليم العقود للمعلمين الفائزين بالعقود المؤقته ،لسد العجز فى المدارس وذلك تيسيرا عليهم ومنعا التكدس داخل الإدارات التعليمية 
 
ولفت عزب أنه تقرر تحديد  يومى  الاربعاء ، والخميس الموافق 20 / 3 / 2019 ، 21 / 3 / 2019 ادارة بنى مزار 
و السبت 23 / 3 / 2019 ادارات  المنيا ــ ابو قرقاص ــ ملوى ــ دير مواس . 
 
والاحد 24 / 3 / 2019 ادارات ( سمالوط ــ مطاى ــ مغاغة ) ويومى  الاثنين ، والثلاثاء 25 / 3 /2019 ، 26 / 3 / 209  العدوة 
واكد عزب أنه يتطلع بأن يكون هؤلاء المعلمين إضافة حقيقية للعملية التعليمية مما يساهم فى نهضة التعليم 
 
 

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