video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بابا الفاتيكان يعزى فى ضحايا حادث غرق عبارة فى العراق

الجمعة، 22 مارس 2019 02:00 م
بابا الفاتيكان يعزى فى ضحايا حادث غرق عبارة فى العراق البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم"الجمعة" عن تعازيه للسلطات العراقية إزاء سقوط ضحايا جراء حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بالعراق.

وأعرب البابا - فى رسالة بعثها للسلطات العراقية عبر تطبيق "تليجرام" للتراسل الفورى - عن تعاطفه مع جميع من فقدوا أحبائهم مشيرا إلى أنه يصلى من أجل الأمة العراقية بأكملها.

وكانت حصيلة ضحايا غرق العبارة النهرية فى مدينة الموصل قد ارتفع إلى 95 قتيلا وما لايقل عن 20 مفقودا بحسب ما أعلن مصدر فى وزارة الداخلية العراقية فى وقت سابق اليوم.

وكان رئيس الوزراء العراقى "عادل عبد المهدي" قد أكد أمس "الخميس" أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن يتم التوصل إلى نتائج التحقيق عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتعرف على أسباب غرق العبارة والمقصرين لينالوا جزاءهم وفق القانون.. وقد أعلن الحداد الرسمى لثلاثة أيام، فيما أضاء سكان العاصمة "بغداد" الشموع قرب نهر دجلة تعبيراً عن حزنهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ارتفاع أعداد ضحايا حادثة غرق العبارة فى الموصل بالعراق إلى 120 شخصا

العاهل السعودى يبعث برقية عزاء فى ضحايا غرق عبارة الموصل

محافظ نينوى يدهس 2 من أهالى ضحايا عبارة الموصل المنكوبة بعد مهاجمة موكبه

العراق: وقفة احتجاجية بالموصل تطالب بمحاسبة المتسببين بحادث غرق العبارة

الرئيس العراقى يصل الموصل لمتابعة حادث غرق عبارة ووفاة 95 مواطناً

بابا الفاتيكان

البابا فرانسيس

العراق

الموصل




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة