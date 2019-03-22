بابا الفاتيكان يعزى فى ضحايا حادث غرق عبارة فى العراق

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أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم"الجمعة" عن تعازيه للسلطات العراقية إزاء سقوط ضحايا جراء حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بالعراق.

وأعرب البابا - فى رسالة بعثها للسلطات العراقية عبر تطبيق "تليجرام" للتراسل الفورى - عن تعاطفه مع جميع من فقدوا أحبائهم مشيرا إلى أنه يصلى من أجل الأمة العراقية بأكملها.

وكانت حصيلة ضحايا غرق العبارة النهرية فى مدينة الموصل قد ارتفع إلى 95 قتيلا وما لايقل عن 20 مفقودا بحسب ما أعلن مصدر فى وزارة الداخلية العراقية فى وقت سابق اليوم.

وكان رئيس الوزراء العراقى "عادل عبد المهدي" قد أكد أمس "الخميس" أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن يتم التوصل إلى نتائج التحقيق عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتعرف على أسباب غرق العبارة والمقصرين لينالوا جزاءهم وفق القانون.. وقد أعلن الحداد الرسمى لثلاثة أيام، فيما أضاء سكان العاصمة "بغداد" الشموع قرب نهر دجلة تعبيراً عن حزنهم.