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انطلاق أسبوع "كل نقطة تفرق" بحى البساتين احتفالا باليوم العالمى للمياه

الجمعة، 22 مارس 2019 05:33 م
انطلاق أسبوع "كل نقطة تفرق" بحى البساتين احتفالا باليوم العالمى للمياه مياه القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس مصطفى الشيمى ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة عن بدء فعاليات "الأسبوع المائي" بحى البساتين ، اليوم الجمعة، وحتى الخميس الموافق 28 مارس، بعد إتمام الإجراءات التنسيقية مع رئيس حى البساتين اللواء دكتور محمود ضياء الدين ؛ و مع كافة الجهات المشاركة فى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 
 
وبدأت فعاليات اليوم بمكتبة المعادى العامة ، وخطبة الجمعة من مسجد التوحيد وكانت تحت عنوان ترشيد استهلاك المياه، وحث كل فرد على الترشيد.
 

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