انطلاق أسبوع "كل نقطة تفرق" بحى البساتين احتفالا باليوم العالمى للمياه

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس مصطفى الشيمى ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة عن بدء فعاليات "الأسبوع المائي" بحى البساتين ، اليوم الجمعة، وحتى الخميس الموافق 28 مارس، بعد إتمام الإجراءات التنسيقية مع رئيس حى البساتين اللواء دكتور محمود ضياء الدين ؛ و مع كافة الجهات المشاركة فى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وبدأت فعاليات اليوم بمكتبة المعادى العامة ، وخطبة الجمعة من مسجد التوحيد وكانت تحت عنوان ترشيد استهلاك المياه، وحث كل فرد على الترشيد.