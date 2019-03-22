الهاربة آيات عرابى تهاجم أيمن نور والبرادعى وصباحى: "شلة صيع ونفايات"

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

شنت الإعلامية الهاربة آيات عرابى القيادية بتحالف الإخوان، هجومًا على أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الموالية للإخوان، واصفة إياه بـ"أيمن لمبة" الذى يعمل لصالح أجهزة المخابرات.

وشمل هجوم "عرابى" كلاً من حمدين صباحى ومحمد البرادعى وجميع الشخصيات الليبرالية الموالية للإخوان، قائلاً: "أيمن لمبة وحمدين والبرادعى شلة صيع ونقايات".

وهاجمت الفضائية الجديدة التى افتتاحها مؤخرا أيمن نور، قائلاً: "أيمن لمبة افتتح قناة تبث من أوروبا وبالتحديد بلجيكا وهذه القناة مسخرة" مضيفة: "البرادعى وأيمن نور كلاهما يسيران على خطط واحدة والشخصيات الليبرالية الموالية للإخوان تابعين لأجهزة مخابرات، وأيمن نور بعدما انتقل من لبنان لتركيا يلعب دورا قذرا فى أسطنبول، وأنا مسحت بكرامته الأرض".

وواصلت هجومها على رئيس قناة الشرق، قائلاً: "أيمن لمبة شخص مجرم لا يتورع عن الكذب" كما هاجمت كل المبادرات التى أطلقها أيمن نور من الخارج"، مضيفة: "أيمن نور صايع ويتحرك بأموال وتمويلات ضخمة جدًا وأنا بهاجمه من زمان وأفضحه".

وتهكمت الإعلامية الهاربة مما يقوم به الإعلامى معتز مطر عبر قناة الشرق الموالية للإخوان، قائلة: "حملة سخيفة ممكن نقول عليها أمسحى أيديك يا أمل، وهذه الحملة ليس لها ظهير فى الشارع".

ورغم أن آيات عرابى موالية للإخوان إلا أنها فضحت فضائية الجزيرة، قائلاً: "الجزيرة بتكذب وحملة أطمئن أنت مش لوحدك ليست منتشرة فى الشارع ولكنها منتشرة ومؤثرة فقط داخل قناة الجزيرة، وممكن نقول عليها حملة امسحى دموعك يا آمال"، مؤكدة أن كل المبادرات التى أطلقها أيمن نور فاشلة".