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الجمعة، 22 مارس 2019 12:59 ص
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الكرملين يتهم واشنطن بتصعيد حدة التوتر بتحليق مقاتلات أمريكية قرب الحدود الروسية

الجمعة، 22 مارس 2019 12:00 ص
الكرملين يتهم واشنطن بتصعيد حدة التوتر بتحليق مقاتلات أمريكية قرب الحدود الروسية مقاتلات
موسكو (أ ش أ)
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اتهم الكرملين ،  الخميس ، الولايات المتحدة بتصعيد حدة التوتر من خلال قيام مقاتلات أمريكية من طراز " بي 52 " القادرة على حمل رؤوس نووية بالتحليق مؤخرا فوق بحر البلطيق بالقرب من الحدود الروسية .

وذكر راديو / صوت أمريكا / في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أوضح أن هذه الإجراءات الأمريكية لن تسهم في تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المتاخمة بشكل مباشر مع الحدود الروسية .

وكانت السفارة الأمريكية في بولندا أوضحت في بيان أصدرته بهذا الصدد ، أن مقاتلات أمريكية من طراز " بي 52 " شاركت أمس / الأربعاء / في مهمة تدريبية بين ليتوانيا وبولندا في إطار عمليات حلف الأطلنطي .

وأضافت السفارة الأمريكية :" أن تنفيذ عمليات جوية انطلاقا من القواعد المتقدمة يؤدى إلى تعزيز قدرات الدفاع الجماعي ، كما يبث أيضا الشعور بالطمأنينة في نفوس الشركاء والحلفاء ".  

 

 


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