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القبض على عاطل لسرقته هواتف المواطنيين من داخل قاعات الأفراح بالمعادى

الجمعة، 22 مارس 2019 01:21 م
القبض على عاطل لسرقته هواتف المواطنيين من داخل قاعات الأفراح بالمعادى سرقة هاتف محمول - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة المعادى، من القبض على عاطل لسرقته هواتف المواطنيين من داخل قاعات الأفراح، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من "أحمد.إ" ،  24 سنة، محاسب ، بأنه اثناء تواجده بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة أبراج عثمان بدائرة القسم إكتشف سرقة هاتفه المحمول. 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عادل. ع"،  30 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وبمناقشته إعترف بسرقة هاتف محمول من "أبو بكر.أ"،  25 سنة، محاسب حال تواجده بذات القاعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتفان المستولى عليهما لدى عميله "حسن النية "حسن.ف"، 35 سنة،  صاحب محل ومقيم بدائرة القسم باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان واتهماه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.
 
 

 


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