القاهرة تطلق مسابقة "أفلام قصيرة" لإبراز معالم العاصمة فى كأس الأمم الأفريقية

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن فتح باب الاشتراك فى مسابقة الافلام القصيرة والتى تنظمها المحافظة لإظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية من خلال شاشات عرض يتم نشرها بالميادين الرئيسية والحدائق ومراكز الشباب أثناء فترة اقامة بطولة كأس الامم الافريقية، وذلك فى اطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار عبدالعال، فى بيان اليوم، إلى أن المسابقة يبلغ مجموع جوائزها 45 ألف جنيه "20 ألف جنيه للفائز الاول، 15 ألف جنيه للفائز الثانى، 10 آلاف للفائز الثالث" بالإضافة إلى 10 شهادات تقدير لعشرة فائزين بعد المراكز الثلاث الأولى، لافتاً الى قيام لجنة تحكيم من اساتذة كلية الفنون التطبيقية وأكاديمية الفنون التابعة للمعهد العالى للفنون الشعبية بتقييم الاعمال المقدمة بشكل حيادى بناء على مدى تطابقها مع شروط المسابقة .

وقال اللواء محمد حنفى، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن الفيلم المقدم للمسابقة لابد ان يعرض فكرة مبتكرة عن الاماكن التراثية والتاريخية والمعاصرة للعاصمة وأهم المشاريع والانجازات الحديثة بها، وأن يقدم الفيلم بتقنية عالية بجودة HD مع مراعاة درجة نقاء الصوت وتكون كافة المشاهد المصورة أصلية وغير منقولة أو منشورة على شبكة الانترنت ولم تستخدم من قبل لأسباب دعائية أو ترويجية وأن تكون عرض أول ولم تشارك فى أى مسابقات أو مهرجانات من قبل .

وأضاف حنفى، أن حقوق الملكية الفكرية تؤول كاملة لمحافظة القاهرة منذ تقديم العمل ولها كامل الحق فى استخدامه وعرضه وكذلك استخدام اجزاء من الفيلم فى دعايات ، لافتا إلى أن المواد الفيلمية الفائزة ستحظى بالعرض فى الميادين الرئيسية والأماكن ذات الطابع التراثى والسياحى أو التاريخى.

وأكد سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه على الراغبين فى المشاركة بالمسابقة تقديم أعمالهم لإدارة الحفاظ على التراث بديوان عام المحافظة فى موعد أقصاه 15 مايو 2019، كما يمكنهم الاطلاع على شروط المسابقة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg .