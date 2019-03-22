video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 10:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لإنشاء مصنع كبائن متنقلة

الجمعة، 22 مارس 2019 09:43 ص
"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لإنشاء مصنع كبائن متنقلة توقيع الاتفاقية
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة " Chimide Polaska " البولندية، وهى شركة متخصصة فى مجال إنتاج الكبائن الخاصة المجهزة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

يأتى توقيع مذكرة التفاهم مع شركة " Chimide Polaska " البولندية فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى، حيث يهدف هذا التعاون إلى إنشاء كيان مشترك بين " الإنتاج الحربى "  وشركة " Chimide Polaska " لإنتاج الكبائن الخاصة التى تعمل كغرف عمليات جراحيه , مطابخ، مخازن، واستخدامات أخرى متنوعة فى المجال المدني والمجال العسكرى لسد احتياجات السوق المحلى والتصدير .

من جانبه أكد / كريستوف تيودور رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة " Chimide Polaska "  على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مؤكداً على ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال إنشاء مصنع لإنتاج الكبائن الخاصة المجهزة، والتى يمكن استخدامها فى مجالات متعددة، سواء فى المجال المدنى والمجال العسكرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العربية للتصنيع تبحث مع بنك مصر أوروبا التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة

بروتوكول تعاون مصري ألمانى لإنشاء مجمع للأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

العربية للتصنيع توقع بروتوكولا مع شركة مايتى الماليزية لإقامة مشروع بالوادى الجديد

العصار

الانتاج الحربى

محمدالعصار

تعاون مشترك




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة