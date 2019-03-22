"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بولندية لإنشاء مصنع كبائن متنقلة

كتب زكى القاضى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة " Chimide Polaska " البولندية، وهى شركة متخصصة فى مجال إنتاج الكبائن الخاصة المجهزة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

يأتى توقيع مذكرة التفاهم مع شركة " Chimide Polaska " البولندية فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى، حيث يهدف هذا التعاون إلى إنشاء كيان مشترك بين " الإنتاج الحربى " وشركة " Chimide Polaska " لإنتاج الكبائن الخاصة التى تعمل كغرف عمليات جراحيه , مطابخ، مخازن، واستخدامات أخرى متنوعة فى المجال المدني والمجال العسكرى لسد احتياجات السوق المحلى والتصدير .

من جانبه أكد / كريستوف تيودور رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة " Chimide Polaska " على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مؤكداً على ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال إنشاء مصنع لإنتاج الكبائن الخاصة المجهزة، والتى يمكن استخدامها فى مجالات متعددة، سواء فى المجال المدنى والمجال العسكرى.