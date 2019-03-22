العراق: وقفة احتجاجية بالموصل تطالب بمحاسبة المتسببين بحادث غرق العبارة

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نظم عدد من أهالى محافظة نينوى بالعراق، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية بمدينة الموصل للطالبة بمحاسبة المقصرين فى حادث غرق عبارة فى وسط نهر دجلة الذى أسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من أهالى المحافظة نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية فى مدينة الجزيرة السياحية فى مدينة الموصل تعبيرا عن غضبهم ومحاسبة المقصرين فى حادث غرق العبارة.

وأضافت أن المحتجين وجهوا انتقادات لاذعة للمسؤولين، وطالبوا بمحاسبة كل من تسبب فى هذه الكارثة التى ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين.

فى سياق متصل، حمل النائب فى البرلمان العراقى أحمد عبد الله الجبورى الإدارة المحلية فى محافظة نينوى المسئولية عن غرق العبارة.

وقال الجبورى ـ فى تصريحات صحفية إن الإدارة المحلية فى محافظة نينوى العراقية لا تهتم إطلاقا بشروط السلامة والأمان بالمحافظة ولكنها تهتم فقط بجمع الأموال بكافة الوسائل، مشيرا إلى أن العبارة التى غرقت فى نهر دجلة صناعة محلية.

ولفت النائب العراقى إلى أن معظم ضحايا غرق العبارة من الأطفال، موضحا أن عناصر الدفاع المدنى قاموا بإنقاذ قرابة 61 امرأة وطفلا وشابا.

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد أعلن مساء أمس الخميس الحداد الوطنى لثلاثة أيام على أرواح الضحايا وذلك فى الوقت الذى تقوم فيه فرق الدفاع المدنى والقوات الأمنية فضلا عن متطوعين فى انتشال جثث الضحايا، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين إثر عمليات استنفار لجميع السلطات الطبية والأمنية.