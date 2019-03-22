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الجمعة، 22 مارس 2019 09:22 ص
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العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة الموصل إلى 95 قتيلا و20 مفقودا

الجمعة، 22 مارس 2019 09:03 ص
العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة الموصل إلى 95 قتيلا و20 مفقودا الموصل
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة ضحايا غرق العبارة النهرية فى مدينة الموصل شمال العراق إلى 95 شخصاً وما لايقل عن 20 مفقودا، بحسب ما أعلن مصدر فى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن ذلك يأتى عقب إلقاء قوات الأمن الكردية القبض على مسؤول المدينة السياحية التى تشغل العبّارة فى الموصل، وسلمته إلى السلطات المختصة أثناء محاولته الهرب.


وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدى أكد أمس أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وأن يتم التوصل إلى نتائج التحقيق عبر اللجنة المشكّلة لهذا الغرض والتعرف على أسباب غرق العبّارة والمقصرين لينالوا جزاءهم وفق القانون .. وقد أعلن الحداد الرسمى لثلاثة أيام، فيما أضاء سكان العاصمة بغداد الشموع قرب نهر دجلة تعبيراً عن حزنهم.


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