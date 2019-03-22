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"الصحة": توفير عقار المبندازول للقضاء على الديدان المعوية بالوحدات الصحية

الجمعة، 22 مارس 2019 09:00 ص
"الصحة": توفير عقار المبندازول للقضاء على الديدان المعوية بالوحدات الصحية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير عقار المبندازول اللازم للقضاء على الديدان المعوية عند الكبار والأطفال بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، على أن يجرى صرفه للطلاب بالمدارس والوحدات الصحية .

 

وقال مصدر بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن مديريات الشئون الصحة ستوفره لطلاب المدارس فى الحملات القومية، كما سيتم توفيرها للمترددين على الوحدات الصحية والمستشفيات .

 

يذكر أن ديدان الإسكارس والإكسيورس "الدودة الدبوسية"، تكون أكثر انتشاراً بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث إن الاطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.


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