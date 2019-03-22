"الصحة": توفير عقار المبندازول للقضاء على الديدان المعوية بالوحدات الصحية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير عقار المبندازول اللازم للقضاء على الديدان المعوية عند الكبار والأطفال بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، على أن يجرى صرفه للطلاب بالمدارس والوحدات الصحية .

وقال مصدر بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، إن مديريات الشئون الصحة ستوفره لطلاب المدارس فى الحملات القومية، كما سيتم توفيرها للمترددين على الوحدات الصحية والمستشفيات .

يذكر أن ديدان الإسكارس والإكسيورس "الدودة الدبوسية"، تكون أكثر انتشاراً بين الأطفال من عمر 6 وحتى 12 سنة، حيث إن الاطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان.