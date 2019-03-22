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"الزراعة": حملات على محال المبيدات وبيع التقاوى الصيفية لضبط المخالفين

الجمعة، 22 مارس 2019 06:00 ص
"الزراعة": حملات على محال المبيدات وبيع التقاوى الصيفية لضبط المخالفين الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومكافحة الآفات، والإدارة المركزية لإنتاج  التقاوى بالتنسيق مع الاجهزة المعنية، تكثيف حملاتها الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية ومنافذ بيع التقاوى ومستلزمات الإنتاج الزراعى الصيفية بالمحافظات، للحد من التلاعب سواء فى الأسعارأو المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر  والمغشوشة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

 قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ "اليوم السابع"، إنه مع بداية زراعات الموسم الصيفى هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق  إلزام جميع محال المبيدات  المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملزمة. 

 وأضاف محمد عبد المجيد ،أن اللجنة تواصل  عملها  بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.

 


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