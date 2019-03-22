البابا تواضروس يفتتح المؤتمر الثالث لمركز الدراسات القبطية بالكاتدرائية اليوم

كتبت سارة علام

يفتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية،اليوم المؤتمر الدولى الثالث الذى ينظمه معهد الدرسات القبطية، والذى يأتى تحت عنوان "التراث القبطى بين الأصالة والمعاصرة"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 مارس الجارى بالمركز الثقافى القبطى.

ويناقش المؤتمر الدولى الثالث لمعهد الدراسات القبطية عدة موضوعات هامة من بينها: الأديان التى صنعت الحضارات فى مصر، ودراسة معمارية للكنائس الأثرية.

تأسس معهد الدراسات القبطية عام 1954م، ويعد قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - الرئيس الأعلى للمعهد

يهدف المعهد إلى دراسة "التراث القبطى" من (لاهوت وفن وموسيقى وألحان وآثار وعمارة وتاريخ ولغة وأدب واجتماع ودراسات إفريقية)، بحثا، وتحقيقا، وترجمة، ونشرا، وتسجيلا أو تدوينا وترميما وتعليما مع تداوله مع الجامعات والمراكز والهيئات الأجنبية وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية عنه.