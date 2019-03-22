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الاتحاد الأوروبى يوافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 22 مايو

الجمعة، 22 مارس 2019 12:44 ص
الاتحاد الأوروبى يوافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 22 مايو تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
بروكسل (رويترز) _ أ.ش.أ
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ذكر زعماء الاتحاد الأوروبى، بعد قمة أزمة فى بروكسل، مساء الخميس، أن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق فى 12 أبريل إذا رفض مشرعوها الأسبوع المقبل، دعم الاتفاق الذى توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماى مع بروكسل.

وأمهل زعماء الاتحاد ماى شهرين إضافيين حتى 22 مايو للمغادرة إذا فازت بموافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.

وشدد لاتحاد الأوروبى على أنه لا يمكن التفاوض مجددا على اتفاق الخروج، داعيا إلى استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال الانسحاب دون اتفاق.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك موافقة الاتحاد الأوروبى، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى 22 مايو المقبل بدلا من 29 مارس الجاري.

وأوضح توسك - فى تصريح أوردته قناة (سكاى نيوز) مساء الخميس - أن إعطاء هذه المهلة مشروط بموافقة مجلس العموم البريطانى على الاتفاق الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه إذا تم رفض الاتفاق فى مجلس العموم البريطانى فإن التمديد سيكون حتى يوم 12 أبريل، وستكون كل الخيارات مفتوحة بما فيها تمديد طويل الأمد أو أن تغير بريطانيا موقفها من مغادرة الاتحاد.

 

 


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