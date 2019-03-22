"الأعلى للإعلام": BBC تخالف المهنية.. وسنحقق فى توجيهها إهانة للشعب المصرى

كتب محمد السيد

أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها الأسبوع القادم لمناقشة الشكوى المقدمة ضد قناة BBC البريطانية لقيامها بتوجيه إهانات للشعب المصرى بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق.

وأضاف شوقى فى تصريحات له، أن لجنة الشكاوى تلقت شكوى بالإهانات التى وجهتها BBC الى الشعب المصرى وأن اللجنة عقدت 3 اجتماعات ناقشت خلالها الحلقة المذكورة كما قرأت تفريغا تضمن النص الحرفى للحلقة وأنها حددت الإهانات، مشيرا إلى أنه تبين أنها حوت ألفاظا وعبارات واضحة وصريحة لا تقبل التأويل وأنها تمثل اهانات مباشرة لجموع الشعب المصرى، إهانات مسيئة ومشينة وتعتبر سقطة تاريخية لوسيلة إعلامية .

وأوضح جمال شوقى أن لجنة الشكاوى أعدت تقريرا بشأن تحقيقاتها جاء فيه أن الواقعة ليست خطأ فردى أو وقعت بالصدفة ولكنه يأتى ضمن سياق عام يمثل سياسة ثابتة للقناة المذكورة تجاه مصر، لافتا الى أن التقرير احتوى على عدد من الوقائع التى حملت أخطاء اعلامية جسيمة وتدليسا على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة .

ونوه جمال شوقى الى أن اللجنة لاحظت أن عدد ملحوظا من برامج bbc التى تتناول الشأن المصرى تحرص على مخالفة المعايير العالمية ومخالفة معايير القناة ، حيث تعمد البرامج الحوارية على الانحياز ضد الشأن المصرى كما تحرص على وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة وبشكل تكرر كثيرا وبصورة ملحوظة.

واختتم جمال شوقى تصريحاته قائلا :" لنا صلاحية على كل ما يخاطب الرأى العام المصرى ، وbbc حصلت على ترخيص للبث فى مصر ، وما فعلته bbc سقطة كبيرة لقناة عريقة ولأول مرة يتم سب شعب من الشعوب".