video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام": BBC تخالف المهنية.. وسنحقق فى توجيهها إهانة للشعب المصرى

الجمعة، 22 مارس 2019 06:18 م
"الأعلى للإعلام": BBC تخالف المهنية.. وسنحقق فى توجيهها إهانة للشعب المصرى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام -صورة ارشيفية-
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها الأسبوع القادم لمناقشة الشكوى المقدمة ضد قناة BBC البريطانية لقيامها بتوجيه إهانات للشعب المصرى بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق.

 

وأضاف شوقى فى تصريحات له، أن لجنة الشكاوى تلقت شكوى بالإهانات التى وجهتها BBC الى الشعب المصرى وأن اللجنة عقدت 3 اجتماعات ناقشت خلالها الحلقة المذكورة كما قرأت تفريغا تضمن النص الحرفى للحلقة وأنها حددت الإهانات، مشيرا إلى أنه تبين أنها حوت ألفاظا وعبارات واضحة وصريحة لا تقبل التأويل وأنها تمثل اهانات مباشرة لجموع الشعب المصرى، إهانات مسيئة ومشينة وتعتبر سقطة تاريخية لوسيلة إعلامية .

 

وأوضح جمال شوقى أن لجنة الشكاوى أعدت تقريرا بشأن تحقيقاتها جاء فيه أن الواقعة ليست خطأ فردى أو وقعت بالصدفة ولكنه يأتى ضمن سياق عام يمثل سياسة ثابتة للقناة المذكورة تجاه مصر، لافتا الى أن التقرير احتوى على عدد من الوقائع التى حملت أخطاء اعلامية جسيمة وتدليسا على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة .

 

ونوه جمال شوقى الى أن اللجنة لاحظت أن عدد ملحوظا من برامج bbc التى تتناول الشأن المصرى تحرص على مخالفة المعايير العالمية ومخالفة معايير القناة ، حيث تعمد البرامج الحوارية على الانحياز ضد الشأن المصرى كما تحرص على وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة وبشكل تكرر كثيرا وبصورة ملحوظة.

 

واختتم جمال شوقى تصريحاته قائلا :" لنا صلاحية على كل ما يخاطب الرأى العام المصرى ، وbbc حصلت على ترخيص للبث فى مصر ، وما فعلته bbc سقطة كبيرة لقناة عريقة ولأول مرة يتم سب شعب من الشعوب".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. BBC تسلط الضوء على مهرجان الهجن بالإسماعيلية

بلاغ يتهم قناة BBC العربية بإهانة المصريين ونشر أخبار كاذبة

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

الاعلى للاعلام




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة