video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الغد دافىء على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الجمعة، 22 مارس 2019 12:16 م
الأرصاد: طقس الغد دافىء على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 24 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد، قد تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء، تكون رعدية أحيانًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء .

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: اليوم شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

من الأرصاد لـ" المواطنين ": الأجواء ربيعية والطقس مستقر ولا تخففوا الملابس.. " الهيئة " : الأجواء باردة ليلا.. واستقرار فى حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة.. ولا ظواهر غريبة سوى الشبورة حتى السبت المقبل

حالة الطقس

الطقس

ارصاد

الارصاد

حالة الجو

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة