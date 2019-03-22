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الأرصاد: اليوم شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الجمعة، 22 مارس 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

 

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

 


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