اختيار مركز البحوث الزراعية نقطة اتصال إقليمية لمنظمة "وايترو"

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تم اختيار المركز كنقطة اتصال إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للرابطة العالمية لمنظمات البحوث الصناعية والتكنولوجية "وايترو" والتى تضم حوالى 22 دولة مثل المغرب الجزائر تونس سوريا، البحرين، جيبوتى، العراق، الأردن، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، المملكة العربية السعودية، قطر، الامارات العربية المتحدة، الامارات، واليمن، السودان مع العلم بأن المنظمات الأعضاء بهذه المنطقة 171 عضو من 78 دولة وإقليم على مستوى العالم.

وأضاف سليمان، فى بيان اليوم، أن منظمة "الوايترو" هى منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية تأسست فى عام 1970 لتعزيز وتشجيع التعاون بين منظمات البحث والتطوير الصناعية والتكنولوجية وقد تأسست تحت رعاية منظومة الأمم المتحدة وتتمتع بمركز استشارى لدى العديد من الوكالات العلمية المتخصصة.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية:"تهدف الوايترو إلى أن تكون عامل تمكين للشراكات الموجهة نحو العمل من أجل التنمية المستدامة وتعزيز البحث التكنولوجى وتبادل الخبرات فى العالم كلما أمكن ذلك"