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إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

الجمعة، 22 مارس 2019 12:11 ص
إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان محور 26 يوليو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل "منتصف الليل" مطلع ومنزل محور 26 يوليو لمدة 3 أيام، لصيانة الفواصل العرضية الخاصة بالمحور بنطاق المحافظة، وسط انتشار الخدمات المرورية فى محيط الأعمال.

وتتطلب الأعمال إغلاق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من شارع السودان بشكل جزئى، وغلق منزل المحور المؤدى إلى ميدان لبنان بشكل جزئى أيضاً اعتباراً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة 22 مارس وحتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 24 مارس دون تعطيل لحركة المرور.

 

ونشرت إدارة المرور، اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة مع مراقبة المنطقة بالكاميرات.


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