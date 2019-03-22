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أسعار السمك اليوم الجمعة 22-3-2019 بسوق العبور

الجمعة، 22 مارس 2019 02:56 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 22-3-2019 بسوق العبور سوق سمك
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 22-3-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 23 – 26 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.
  
وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 80 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 40-60 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 35 - 41 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 60 – 70 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.
  
وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 350 - 400 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 250 - 300 جنيها، وبلغ سعر البورى 34 - 44 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 35- 41 جنيها، والبربون 1 بلغ من 35 - 41 جنيها.
 

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