video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضار اليوم الجمعة 22-3-2019 بسوق العبور

الجمعة، 22 مارس 2019 02:57 م
أسعار الخضار اليوم الجمعة 22-3-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 22-3-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى. 
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 7 – 8.5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 4 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 4.5- 6.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4.25 – 6.25 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 – 6 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 20 - 24 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 8 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 7 – 9 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  6 - 8 جنيهات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الخضار اليوم الجمعة 15-3-2019 بسوق العبور

اسعار الخضار

سعر الطماطم

اسعار البطاطس

اسعار الخضار اليوم

سوق العبور

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة