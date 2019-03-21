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وزير القوى العاملة يكرم الأمهات المثاليات اليوم بديوان عام الوزارة

الخميس، 21 مارس 2019 12:00 ص
وزير القوى العاملة يكرم الأمهات المثاليات اليوم بديوان عام الوزارة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، اليوم الخميس ، حفل تكريم الأمهات المثاليات بديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة  على مستوى 27 محافظة ، حيث يمنحهم شهادات تقدير ومبلغا ماليا.

ويكرم الوزير ، في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة بهذه المناسبة 68 أما مثالية على مستوى الديوان العام، والمديريات بالمحافظات، فضلا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ووجه الوزير تحية تقدير  بهذه المناسبة لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها، مؤكدا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

وفي نفس السياق احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتكريم ٣١ أما مثالية، حيث تم تكريم الأمهات سوف  يبلغن سن المعاش خلال عام ٢٠١٩ وذلك بتقديم بعض الهدايا لهم إيمانا واعترافا بما قدموه خلال مشوار حياتهم وعطائهم اللا محدود  لأبنائهم وأسرهم وزملائهم في العمل وقد حضر  الاحتفال عدد من أبناء الامهات المكرمين وقدامى الزملاء الذين قدموا التهنئة وبعض الهدايا للأمهات المكرمات.

وقد نقل ياسر سعيد مدير المديرية خالص تهنئة الوزير لجميع أمهات مديرية الاسماعيلية وتمنياته لهم بموفور الصحة ودوام السعادة والعطاء كما قدم لهم بعض الهدايا بالنيابة عن الوزير في هذه المناسبة كما بعثت سيدات المديرية برسالة شكر وامتنان للوزير على هذه اللفتة الانسانية وتقديره لهن .

 

 

 


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وزير القوى العامله

محمد سعفان

الامهات المثاليات




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