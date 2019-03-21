وزيرة الصحة: انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس، بدءًا من اليوم الحادى و العشرين من مارس حتى نهاية شهر أبريل القادم.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الانتهاء من فحص ما يقرب من 6 مليون طالب و طالبة بمحافظات المرحلتين السابقتين حيث بلغ إجمالي الطلاب المفحوصين في المرحلة الأولى حوالي 4.5 مليون طالب و طالبة، بينما تم فحص حوالي مليون و نصف طالب و طالبة في المرحلة الثانية، و كانت أعلى نسبة فحص شهدتها محافظة القاهرة حيث تم فحص ما يقرب من 500 ألف طالب و طالبة بها، تليها محافظة سوهاج بإجمالى فحص 233 ألف و 356 طالب و طالبة، و 154 ألف طالب بالمنوفية و 132 ألف و 912 طالب بأسوان و 86 ألف و 698 طالب بالاسماعيلية و 118 ألف و 738 طالب بكفر الشيخ و 130 ألف و 431 ببني سويف و 81 ألف و 612 طالب بالأقصر و 31 ألف و 427 طالب بشمال سيناء و 30 ألف طالب و 135 طالب بالبحر الأحمر ، موضحةً أنه فى إطار حرص الدولة للوصول الى كافة المواطنين فى المناطق الحدودية تم إرسال قوافل وفرق طبية لفحص طلاب مثلث حلايب و شلاتين حيث تم فحص حوالي 507 طالب وطالبة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف فحص 2.5 مليون طالب وطالبة بـ 5 محافظة بالجمهورية وهي: الغربية و الدقهلية و الشرقية و المنيا و الوادي الجديد، بإجمالي 4238 مدرسة، لافتة إلى أن هذه المرحلة تستهدف محافظة الوادي الجديد وهي احدى المحافظات الحدودية والتى تبعد عن القاهرة حوالي 700 كم، حيث تم إرسال فرق طبية بكامل طاقتها استعدادا لفحص طلاب هذه المحافظة.

و من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن أعمال الفحص التي بدأت يوم 16 فبراير الماضي مستمرة على 3 مراحل تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب و ممرض و كيميائي و مدخل بيانات بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.