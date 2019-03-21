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نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق نصف الآلية والهجومية بعد مذبحة المسجدين

الخميس، 21 مارس 2019 05:08 ص
نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق نصف الآلية والهجومية بعد مذبحة المسجدين رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رويترز
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الخميس إنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا فى أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.

وأضافت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.

ومضت تقول "الآن وبعد ستة أيام من الهجوم نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التى يستخدمها الجيش".

 


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