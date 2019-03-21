نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق نصف الآلية والهجومية بعد مذبحة المسجدين

رويترز

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الخميس إنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا فى أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.