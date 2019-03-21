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الخميس، 21 مارس 2019 08:24 م
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مصرع 259 شخصًا جراء إعصار "إيداي" في زيمبابوي

الخميس، 21 مارس 2019 08:11 م
مصرع 259 شخصًا جراء إعصار "إيداي" في زيمبابوي اعصار
هراري )أ ش أ(
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 أعلن وزير الدفاع في زيمبابوي أوباه موشنجوري ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار "إيداي" إلى 259 شخصًا لقوا مصرعهم.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أنه من المرجح أن تزداد تلك الحصيلة.

 

وكانت الحكومة في زيمبابوي قد أعلنت أمس الأول (الثلاثاء) مصرع 98 شخصا على الأقل وفقدان 217 آخرين في مناطق شرق وجنوب البلاد، وذلك جراء الإعصار "إيداي" حسب آخر إحصائية رسمية.

 

يشار إلى أن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا قد أعلن في وقت سابق حالة كوارث، كما أنه عاد إلى بلاده مبكرا من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الأوضاع وجهود الإغاثة ومساعدة المتضررين في أعقاب هذا الإعصار القوي.

 

 


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