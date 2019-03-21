video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 21 مارس 2019 02:28 م
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلى مستوطنون يقتحمون الأقصى
أ ش أ
إضافة تعليق

اقتحم 63 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، ونفذوا جولات استفزازية فيه قبل مغادرتهم من باب السلسلة.
وكانت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم كثفت دعواتها فى اليومين الأخيرين لأنصارها وللمستوطنين للمشاركة الواسعة فى اقتحامات الأقصى اليوم تزامنا مع عيد البوريم أو المساخر العبرى، وإقامة فعالية داخل المسجد بهذه المناسبة، فى حين تواجد عدد كبير من المصلين فى المسجد، خاصة بمحيط مصلى باب الرحمة.
من ناحية أخرى وفى الخليل، اقتحم مستوطنون شارع الشهداء باتجاه الحرم الإبراهيمى وسط الخليل جنوب الضفة الغربية، للاحتفال بعيد ما يسمى "بوريم".
وظهر أحد المستوطنين وهو يرتدى زى بعثة التواجد الدولى المؤقت فى الخليل، تعبيرا عن فرحة المستوطنين بخروجهم من المدينة، واستهزاء بالبعثة الحقوقية الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

نبيل شعث: إغلاق "باب الرحمة" فى المسجد الأقصى عدوان سافر وله تبعات خطيرة

المسجد الأقصى

مستوطنون

الاحتلال الإسرائيلى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة