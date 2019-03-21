video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 08:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئولون: أمريكا على وشك وقف تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا

الخميس، 21 مارس 2019 08:01 ص
مسئولون: أمريكا على وشك وقف تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا إف 35
رويترز
إضافة تعليق

أبلغ مسؤولون رويترز بأن الولايات المتحدة قد توقف قريبا الاستعدادات الخاصة بتسليم طائرات إف-35 المقاتلة لتركيا، فيما ستكون أقوى إشارة من جانب واشنطن حتى الآن على أن أنقرة لا يمكن أن تحوز تلك الطائرة المتطورة ونظام الدفاع الصاروخى إس-400 الروسى فى الوقت ذاته.

وتقترب الولايات المتحدة من مرحلة فارقة في مواجهة مستمرة منذ سنوات مع تركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسى، بعدما فشلت حتى الآن في إقناع الرئيس رجب طيب أردوغان بأن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية سيقوض أمن طائرات إف-35.

وقالت كاتي ويلبارجر القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع لشئون الأمن الدولي لرويترز "إس-400 كمبيوتر وإف-35 كمبيوتر ،لا يمكنك توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بذلك التابع لخصمك وهذا بالأساس ما سنفعله".

وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار في هذا الصدد حتى الآن، فقد أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تدرس وقف الخطوات الجارية حاليا لإعداد تركيا للحصول على طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وأضافت ويلبارجر "هناك قرارات تصدر باستمرار بشأن الأشياء التي يجري تسليمها تحسبا لحيازتهم الطائرات في نهاية المطاف".

وتابعت "إذن هناك أمور كثيرة سارية يمكن إيقافها لكي نبعث بإشارات إليهم (بأننا جادون)". ولم تخض في تفاصيل تلك الإجراءات.

بيد أن مسؤولا أمريكيا آخر قال إن من تلك التدابير أن تبحث الولايات المتحدة عن مواقع بديلة لمستودع للمحركات في تركيا ،ولم يذكر مزيدا من التفاصيل ،وأضاف المسؤول أن البدائل المحتملة ستكون على الأرجح في غرب أوروبا وبتركيا مستودع لإصلاح محركات إف-35 بمدينة اسكي شهر في غرب البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هولندا تعلن شراء 15 طائرة مقاتلة "إف 35" إضافية

ترامب أبلغ أردوغان بأنه لا يريد أى مشاكل فى صفقة مقاتلات إف-35

اليابان تدرس شراء 100 طائرة إف-35 إضافية

إسرائيل تتسلم مقاتلتين إسرائيلتين من طراز "إف- 35"

إف 35

الولايات المتحدة

تركيا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة