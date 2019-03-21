محمد بن زايد: سعدنا لمعايشة قصص ملهمة فى الأولمبياد الخاص

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته لمعايشة قصص ملهمة أبطالها أصحاب الهمم والعزيمة على مدار 8 أيام، عقب ختام الأولمبياد الخاص الذى استضافته دولة الإمارات فى الفترة من 14 إلى 21 مارس.
وقال محمد بن زايد:"انطلاقة جميلة وختام أجمل لمنافسات الأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019 ".. سعدنا على مدار 8 أيام بمعايشة قصص ملهمة أبطالها أصحاب الهمم والعزيمة والإرادة..طاقات واعدة و مفخرة ﻷوطانها..كل الشكر والتقدير لأسرهم الداعم الأول لإمكاناتهم، دار زايد ستظل واحة أمل تلهم الطموحين وتدفعهم للإنجاز".
محمد بن زايد
يذكر أنه استضافت العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى أقيم فى الفترة من 14 إلى 21 مارس.
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